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Rubis envisage le rachat de Puma Energy pour accélérer son expansion, selon Bloomberg
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 07:07

Le distributeur français de carburants Rubis étudie une possible acquisition de Puma Energy, filiale de Trafigura, dans le cadre d'une opération mêlant numéraire et actions, rapporte Bloomberg.

Cette transaction potentielle, qui valoriserait Puma jusqu'à 2,5 milliards d'euros, permettrait à Rubis d'élargir significativement son empreinte géographique, notamment en Amérique centrale et en Afrique subsaharienne, tout en offrant à Trafigura une sortie partielle d'un actif longtemps déficitaire mais récemment redressé. Rubis pèse actuellement 3,5 MdsEUR en bourse, si bien qu'une telle opération constituerait une transaction d'envergure.

Les discussions restent toutefois préliminaires et aucun accord n'est garanti. Cette réflexion stratégique s'inscrit dans un contexte de pressions accrues sur Rubis, après l'entrée de nouveaux actionnaires et les critiques visant sa gouvernance et ses choix d'investissement, notamment dans le solaire. Selon Bloomberg, l'opération pourrait s'accompagner d'une évolution de la structure juridique du groupe, avec l'abandon possible de son statut de société en commandite par actions au profit d'un renforcement de la participation de ses associés commandités.

Par ailleurs, Ronald Sämann, entré au conseil de surveillance de Rubis en 2024 pour un mandat de trois ans, a annoncé sa décision de démissionner du conseil à compter du 5 mai 2026 pour raisons personnelles. Son successeur n'a pas été désigné.

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