La Suisse va déployer 4.000 soldats à la frontière pendant le sommet du G7 à Evian

2026 Sommet du G7 à Evian-les-Bains

La Suisse va ‌déployer quelque 4.000 soldats le long de sa frontière ​avec la France pendant le sommet du G7 organisé à Évian-les-Bains (Haute-Savoie) du 15 au 17 juin, a annoncé jeudi l'armée suisse.

Les ​dirigeants des principales économies mondiales, dont le président américain Donald Trump, sont ​attendus pour l'occasion sur les rives ⁠du Lac Léman, ainsi que d'autres délégations de haut ‌niveau.

L'ampleur de l'événement et sa proximité avec la frontière suisse exigent une coordination étroite entre les ​autorités civiles et ‌militaires, a déclaré l'unité chargée de la planification ⁠et de la gestion des Forces armées suisses. Des manifestations sont notamment attendues.

"La proximité de la frontière représente un défi ⁠majeur pour ‌les autorités des cantons de Vaud, de Genève ⁠et du Valais. En conséquence, le Conseil fédéral et le ‌Parlement ont décidé d'un déploiement subsidiaire de l'armée ⁠à des fins de sécurité", dit l'armée dans ⁠un communiqué.

Le ‌personnel militaire sera chargé de protéger les infrastructures critiques, notamment l'aéroport ​de Genève, de renforcer ‌les contrôles aux frontières et de surveiller les principaux axes de transport ainsi ​que le lac Léman.

L'armée de l'air suisse contribuera de son côté à la sécurisation de l'espace aérien, avec ⁠des restrictions en vigueur du 10 au 19 juin, et fournira des systèmes de lutte contre les drones ainsi qu'une protection contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques, ajoute le communiqué.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin ; version française Tangi Salaün, édité ​par Sophie Louet)