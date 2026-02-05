Rubis entre sur le marché européen du bitume
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 07:43
Par cet accord, le distributeur de solutions énergétiques et de mobilité fait son entrée sur le marché européen du bitume afin de développer son activité de distribution au service des secteurs clés de l'infrastructure.
Depuis le 1er janvier 2026, une capacité de stockage de 60 000 tonnes du terminal ATPC est ainsi utilisée par Rubis Asphalt pour la distribution de bitume.
Equipée pour accueillir de grands navires et des barges, cette plateforme permet des opérations de chargement de camions 24 h/24 et 7 j/7. Elle joue un rôle clé dans la continuité de l'approvisionnement des marchés belge et néerlandais, tout en constituant une porte d'entrée stratégique vers la France et l'Allemagne.
La montée en puissance de cette nouvelle plateforme européenne se fera de façon progressive, 2026 constituant une année de transition et d'intégration des activités bitume en Europe.
