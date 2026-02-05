 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rubis entre sur le marché européen du bitume
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 07:43

Rubis annonce avoir conclu un bail exclusif d'une durée de cinq ans, renouvelable, pour exploiter les capacités de stockage bitume du terminal ATPC d'Anvers, premier terminal d'importation de bitume de la région, situé au nord-ouest de l'Europe.

Par cet accord, le distributeur de solutions énergétiques et de mobilité fait son entrée sur le marché européen du bitume afin de développer son activité de distribution au service des secteurs clés de l'infrastructure.

Depuis le 1er janvier 2026, une capacité de stockage de 60 000 tonnes du terminal ATPC est ainsi utilisée par Rubis Asphalt pour la distribution de bitume.

Equipée pour accueillir de grands navires et des barges, cette plateforme permet des opérations de chargement de camions 24 h/24 et 7 j/7. Elle joue un rôle clé dans la continuité de l'approvisionnement des marchés belge et néerlandais, tout en constituant une porte d'entrée stratégique vers la France et l'Allemagne.

La montée en puissance de cette nouvelle plateforme européenne se fera de façon progressive, 2026 constituant une année de transition et d'intégration des activités bitume en Europe.

Valeurs associées

RUBIS
34,640 EUR Euronext Paris +0,46%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank