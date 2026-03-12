 Aller au contenu principal
Rubis : décroche de-6% vers 33,3E
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:04

Rubis n'est pas récompensé de la hausse de 19% de son RNPG à 309MnsE et décroche de -6%, jusqu'au contact de sa MM100 qui gravite vers 33,2E.

Le prochain support se dessine vers 31,5E, l'ex-plancher des 4 novembre et 17 décembre, qui coïncide avec la MM200.

