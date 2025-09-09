 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 773,50
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
Rubis conforté par la hausse de 26% de son résultat net semestriel
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 18:27

(Zonebourse.com) - Rubis a enregistré un résultat net part du Groupe de 163 millions d'euros au premier semestre 2025, en forte hausse de 26% par rapport à la même période de 2024, et de 18% sur une base comparable. Cette amélioration s'explique notamment par la stabilisation des devises locales, alors que le premier semestre 2024 avait été pénalisé par des pertes de change significatives.

Le bénéfice par action (BPA) dilué suit la même tendance et atteint 1,58 euro, contre 1,25 euro un an plus tôt, soit une progression de 26%. L'EBITDA s'établit à 369 millions d'euros (soit +3%, stable en données comparables), soutenu par la bonne tenue des activités de distribution d'énergies et la diversification géographique. En revanche, l'EBIT recule légèrement à 253 millions d'euros, en baisse de 2% (-5% sur une base comparable).

Le chiffre d'affaires diminue de 2% pour atteindre 3,28 milliards d'euros, impacté par des effets volumes et prix contrastés selon les régions et les produits. Le flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles ressort à 276 millions d'euros, en repli de 3%, traduisant une capacité de génération de cash toujours solide. Si le free cash flow n'est pas détaillé, les investissements atteignent 164 millions d'euros sur le semestre (+59%), dont une large part dédiée à la production d'électricité renouvelable.

La dette financière nette s'élève à 1,4 milliard d'euros au 30 juin, en baisse de 6% sur un an. Le levier corporate (hors dette sans recours) reste stable à 1,4x l'EBITDA.

Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, estime que Rubis a livré 'une performance robuste dans un environnement de marché qui reste volatil'.
'Nous abordons la seconde moitié de l'année avec confiance, réaffirmant nos prévisions pour 2025 tout en restant attentifs aux développements macroéconomiques et géopolitiques', déclare-t-elle.

Pour l'ensemble de l'exercice, Rubis confirme sa guidance avec un objectif d'EBITDA compris entre 710 et 760 millions d'euros, en supposant un impact stable de l'hyperinflation par rapport à 2024.

