Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: cession de Rubis Terminal finalisée information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Suite à l'accord définitif signé le 10 avril, Rubis indique avoir finalisé le 16 octobre la cession de sa participation de 55% dans la joint-venture Rubis Terminal (désormais appelée Tepsa) à I Squared Capital, et avoir reçu un premier versement de 124 millions d'euros au closing.



Environ 77 millions seront reversés aux actionnaires sous forme d'un acompte sur dividende pour 2024 de 0,75 euro par action, qui sera détaché le 6 novembre et payé le 8 novembre. Il s'ajoute au dividende annuel versé dans le cadre de sa politique de distribution.



'Le solde du produit de la vente sera alloué à l'accélération du développement des activités de distribution d'énergies et de production d'électricité renouvelable', précise le groupe spécialisé dans le domaine de l'énergie.





Valeurs associées RUBIS 24,84 EUR Euronext Paris -0,24%