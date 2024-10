Rubis abaisse son objectif de résultat brut d'exploitation pour 2024

(AOF) - Rubis a révisé ses perspectives financières pour 2024. L'entreprise vise désormais un résultat brut d'exploitation (RBE) entre 675 et 725 millions d'euros contre de 725 à 775 millions d'euros précédemment. Son résultat net part du groupe (y compris 83 millions d'euros de gain relatif à la cession de Rubis Terminal) devrait se situer entre 340 et 375 millions d'euros contre stable à 354 millions d'euros par rapport à 2023. Son dividende par action reste inchangé, c'est-à-dire en croissance par rapport à 2023, en plus du dividende intérimaire de 0,75 euro relatif à la cession de Rubis Terminal.

La révision à la baisse des perspectives de RBE est due à une combinaison de facteurs macroéconomiques et d'impacts opérationnels.

La récente escalade des conflits au Moyen-Orient a créé un environnement très volatil, au cours des derniers mois avec de fortes fluctuations et une tendance générale baissière des prix du pétrole. Ces évolutions ont un impact direct à court terme sur la valorisation des stocks de l'activité de distribution de carburant de Rubis.

Un ajustement de la formule de prix pour le secteur retail au Kenya était attendu au second semestre 2024 et n'a pas encore eu lieu. Cette révision prend plus de temps que prévu et crée un écart avec les prévisions initiales de Rubis.

L'activité de transport maritime est à un niveau inférieur à celui anticipé. Cette sous-performance est due au transport maritime de bitume, où les opportunités de trading pour compte de tiers sont limitées, notamment en Amérique du Nord.

