Rubis a finalisé la cession de Rubis Terminal à I Squared Capital

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le solde du produit de la vente sera alloué à l'accélération du développement des activités de distribution d'énergies et de production d'électricité renouvelable.

(AOF) - Suite à l’accord définitif signé le 10 avril 2024, Rubis a finalisé le 16 octobre 2024 la cession de sa participation de 55% dans la JV Rubis Terminal (désormais appelée Tepsa) à I Squared Capital. Conformément à ce qui avait été annoncé, Rubis a reçu un premier versement d’un montant de 124 millions d'euros au closing, dont environ 77 millions d'euros seront reversés aux actionnaires par le biais du paiement exceptionnel d’un acompte sur dividende pour 2024 de 0,75 euro par action. Cet acompte sur dividende sera détaché le 6 novembre 2024 et payé le 8 novembre 2024.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.