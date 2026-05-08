Rubio s'interroge sur le soutien de ses alliés concernant l'Iran après ses entretiens en Italie

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* Au cours d'un voyage de deux jours, Rubio rencontre le pape et des responsables italiens

* Rubio exhorte l'Italie et ses alliés à faire davantage sur la question iranienne

* Meloni sous pression dans son pays en raison d'un conflit impopulaire

(Nouvelle version avec les commentaires de Rubio après sa rencontre avec Meloni) par Crispian Balmer

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rencontré vendredi la Première ministre Giorgia Meloni et s'est ensuite interrogé sur les raisons pour lesquelles des alliés, dont l'Italie, ne soutenaient pas les efforts de Washington pour faire face à l'Iran et rouvrir le détroit d'Ormuz.

"Je ne comprends pas pourquoi quiconque ne serait pas solidaire", a déclaré Rubio aux journalistes, ajoutant que les pays avaient besoin de "quelque chose de plus que de simples déclarations fermes" s'ils s'opposaient aux actions de l'Iran.

Rubio achevait un voyage de deux jours visant à apaiser les relations avec le pape Léon après les attaques du président Donald Trump contre le souverain pontife, tout en abordant la frustration de Washington face au refus de l’Italie de soutenir la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Meloni avait été l’une des alliées les plus fidèles de Trump en Europe, entretenant des liens étroits avec lui et se présentant comme un pont naturel entre Washington et les autres États de l’UE qui n’avaient aucune affinité politique naturelle avec le dirigeant républicain américain.

Mais cet alignement a été soumis à des tensions croissantes ces derniers mois, la guerre contre l’Iran l’ayant contrainte à trouver un équilibre entre sa loyauté envers les États-Unis, l’animosité de l’opinion publique italienne à l’égard de la guerre et le coût économique croissant du conflit.

Meloni et Rubio se sont entretenus pendant une heure et demie. Les Italiens n’ont pas immédiatement commenté ces discussions, tandis que Rubio a refusé de donner tous les détails. Il a toutefois averti que la prétention de Téhéran à contrôler l’accès au détroit d’Ormuz risquait de créer un dangereux précédent.

"La question fondamentale que chaque pays, et pas seulement l’Italie… doit se poser est la suivante: allez-vous normaliser qu'un pays prétende contrôler une voie navigable internationale? Car si vous normalisez cela, vous créez un précédent qui va se répéter dans une douzaine d’autres endroits," a-t-il déclaré.

"LES ÉTATS-UNIS ONT BESOIN DE L'EUROPE ET DE L'ITALIE"

L'Italie et d'autres alliés européens ont déclaré qu'ils seraient prêts à contribuer au maintien de l'ouverture du détroit une fois qu'un cessez-le-feu durable serait en place ou que le conflit prendrait fin, mais ils ont refusé d'être entraînés dans une confrontation directe avec l'Iran.

Avant de rencontrer Mme Meloni, M. Rubio a rencontré le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui a déclaré espérer que cette visite ait contribué à apaiser les tensions avec les États-Unis.

"Je suis convaincu que l’Europe a besoin de l’Amérique, que l’Italie a besoin de l’Amérique, mais aussi que les États-Unis ont besoin de l’Europe et de l’Italie", a déclaré M. Tajani aux journalistes.

Outre la guerre dans le Golfe, Meloni et Rubio devaient également aborder la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine , les droits de douane américains sur les produits européens et les perspectives pour Cuba, que Washington cherche à isoler tant sur le plan diplomatique qu’économique.

Les Italiens étaient également impatients d’avoir un compte rendu des rencontres de Rubio au Vatican . Les récentes attaques de Trump contre le pape Léon ont franchi une ligne sensible dans une Italie majoritairement catholique et ont incité Meloni à les qualifier d'"unacceptable."

Sa critique a à son tour suscité une réprimande cinglante de la part de Trump, qui lui a reproché son manque de courage. Il a ensuite menacé de retirer les troupes américaines d’Italie.

Rubio a déclaré qu’il n’était pas entré dans les détails concernant les bases américaines, affirmant que cette décision revenait à Trump.

Le mois dernier, l’Italie a refusé d’autoriser les avions américains à utiliser la base aérienne de Sigonella en Sicile pour des opérations de combat liées au conflit avec l’Iran. Les responsables italiens ont déclaré que Washington n’avait pas demandé l’autorisation préalable de Rome pour l’utilisation du site.

M. Rubio n’a pas évoqué cet incident, mais a souligné la décision de l’Espagne de ne pas autoriser l’utilisation de ses bases ou de son espace aérien pour attaquer l’Iran. Il a déclaré que l’un des principaux attraits de l’OTAN pour les États-Unis était de disposer en Europe de forces pouvant être rapidement déployées ailleurs.

"Or, ce n'est plus le cas, du moins en ce qui concerne certains membres de l'OTAN; c'est un problème qui doit être examiné," a-t-il déclaré.