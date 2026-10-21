Rubio : la rencontre Witkoff-Zelenskiy « positive », des idées seront discutées avec la Russie

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Le Secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré mercredi que la rencontre entre l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy avait été positive et que M. Witkoff ferait part des résultats à la Russie.

M. Rubio a également réaffirmé que Washington n’avait pas restreint la capacité de Kyiv à accéder au système Starlink de SpaceX SPCX.O , un système satellitaire essentiel à l’effort de guerre ukrainien, contredisant ainsi les informations selon lesquelles le gouvernement américain aurait joué un rôle dans le ralentissement du service pour l’armée ukrainienne.

Zelenskiy s’est rendu à Oslo mardi pour rencontrer Witkoff , alors que l’Ukraine cherche à rétablir ses relations avec les États-Unis dans un contexte de tensions concernant le soutien militaire américain, le partage de renseignements et l’accès de l’Ukraine à la version militaire de Starlink.

M. Witkoff rencontrera le président russe Vladimir Poutine mercredi.

M. Rubio a déclaré aux journalistes à Mumbai, lors d’une visite en Inde , que les entretiens de Witkoff avec le dirigeant ukrainien n’avaient rien révélé de surprenant.

“Fort de ces idées, il pourra désormais se rendre à Saint-Pétersbourg pour les partager avec la partie russe, et nous verrons si nous pouvons réaliser des progrès”,a-t-il déclaré.

Concernant Starlink, il a déclaré: “Ce que je peux vous affirmer avec certitude, c’est que ni le président des États-Unis, ni aucun autre membre de notre administration, n’a jamais demandé que des modifications soient apportées à ce système.”

“Nous ne pouvons pas dicter à une entreprise privée les décisions qu’elle doit prendre ou ne pas prendre”, a-t-il ajouté.

“Je ne pense pas que nous ayons eu connaissance de cette décision à l’avance… mais cela n’a aucune importance. En fin de compte, c’est un contrat commercial privé qui régit la manière dont leurs équipements peuvent être utilisés… Nous allons donc continuer à nous pencher sur la question.”

Elon Musk, directeur général de SpaceX, a déclaré la semaine dernière que, ces systèmes étant détenus et contrôlés par le gouvernement américain, toute limitation de vitesse ou d’utilisation était décidée par l’armée américaine ou le président des États-Unis.

Sous la présidence de Donald Trump , les États-Unis ont largement cessé de fournir directement des armes à l’Ukraine, mais autorisent les pays européens à acheter du matériel militaire américain pour le compte de Kyiv dans le cadre d’un programme connu sous le nom de “Prioritised Ukraine Requirements List” (PURL).

Ils ont également fourni des renseignements et des technologies que l’Europe ne peut égaler.