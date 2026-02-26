RTX va développer une imagerie X à très longue portée pour la DARPA
26/02/2026
RTX annonce que sa division BBN Technologies a remporté un contrat auprès de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) dans le cadre du du programme "X-ray Extreme-range Non-imaging Analysis" (XENA). L'objectif est de mettre au point une nouvelle génération d'outils à rayons X capables d'identifier et de reconstruire la géométrie d'objets manufacturés à des distances proches de 1 kilomètre, afin d'améliorer la connaissance situationnelle des forces engagées.
Le système reposera sur des modèles mathématiques avancés et des techniques d'analyse d'images permettant d'exploiter des données incomplètes ou dégradées, sans recourir à de vastes bases d'apprentissage. Les équipes mèneront des simulations, développeront les logiciels et testeront la performance de la solution.
"Nous développons des algorithmes capables de transformer un petit nombre d'images bruitées en informations exploitables pour la prise de décision", explique Joshua Fasching, responsable scientifique du projet chez BBN.
Le programme vise à surmonter les limites des scanners à rayons X portables, traditionnellement contraints par la faible intensité du signal, le flou de mouvement et des angles de vue restreints. Les travaux seront conduits à Cambridge (Massachusetts) et à Atlanta (Géorgie), en partenariat avec le Georgia Institute of Technology, avec un financement partiel du gouvernement américain.
Le montant du contrat attribué par la DARPA à RTX (BBN Technologies) n'a pas été communiqué.
Valeurs associées
|195,970 USD
|NYSE
|-1,24%
