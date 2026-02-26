 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RTX va développer une imagerie X à très longue portée pour la DARPA
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 11:25

La filiale BBN Technologies va concevoir des algorithmes capables de reconstituer la géométrie d'objets dissimulés à près d'un kilomètre, dans le cadre du programme XENA.

RTX annonce que sa division BBN Technologies a remporté un contrat auprès de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) dans le cadre du du programme "X-ray Extreme-range Non-imaging Analysis" (XENA). L'objectif est de mettre au point une nouvelle génération d'outils à rayons X capables d'identifier et de reconstruire la géométrie d'objets manufacturés à des distances proches de 1 kilomètre, afin d'améliorer la connaissance situationnelle des forces engagées.

Le système reposera sur des modèles mathématiques avancés et des techniques d'analyse d'images permettant d'exploiter des données incomplètes ou dégradées, sans recourir à de vastes bases d'apprentissage. Les équipes mèneront des simulations, développeront les logiciels et testeront la performance de la solution.

"Nous développons des algorithmes capables de transformer un petit nombre d'images bruitées en informations exploitables pour la prise de décision", explique Joshua Fasching, responsable scientifique du projet chez BBN.

Le programme vise à surmonter les limites des scanners à rayons X portables, traditionnellement contraints par la faible intensité du signal, le flou de mouvement et des angles de vue restreints. Les travaux seront conduits à Cambridge (Massachusetts) et à Atlanta (Géorgie), en partenariat avec le Georgia Institute of Technology, avec un financement partiel du gouvernement américain.

Le montant du contrat attribué par la DARPA à RTX (BBN Technologies) n'a pas été communiqué.

Valeurs associées

RTX
195,970 USD NYSE -1,24%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank