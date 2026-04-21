RTX revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires en raison de la forte demande d'armes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des chiffres des droits de douane dans le 14e paragraphe) par Mike Stone et Aishwarya Jain

L'entreprise de défense RTX RTX.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices et de revenus pour 2026, pariant sur des ventes soutenues sur le marché secondaire et une demande croissante pour ses systèmes de missiles et d'autres armes dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Le Pentagone cherche à reconstituer son stock d'armes, qui a été mis sous pression par la guerre contre l'Iran et d'autres opérations militaires récentes.

Les États-Unis ont épuisé des milliards de dollars d'armes, notamment des systèmes d'artillerie, des munitions et des missiles antichars, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en 2022 et pendant les opérations militaires d'Israël à Gaza.

Les entreprises du secteur de la défense ont tout intérêt à profiter de l'empressement du Pentagone à augmenter ses stocks.

En avril, RTX a obtenu un contrat de fourniture de missiles intercepteurs Patriot GEM-T d'une valeur de 3,7 milliards de dollars à l'Ukraine.

Sa branche Raytheon, qui fabrique des systèmes de défense aérienne et antimissile, des capteurs et des radars, ainsi que des systèmes spatiaux, a enregistré une hausse de 10 % de ses ventes au premier trimestre, à 6,95 milliards de dollars.

RTX a également bénéficié de la forte demande de maintenance et de réparation d'avions, les retards de livraison et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement contraignant les compagnies aériennes à utiliser des jets plus anciens et nécessitant davantage de maintenance.

Les ventes du marché secondaire commercial ont augmenté de 19 % dans le segment Pratt and Whitney, qui a fait l'objet d'une attention particulière après qu'Airbus AIR.PA a allégué que l'unité avait surpromis les livraisons de moteurs tout en détournant des moteurs vers des ateliers de réparation.

L'avionneur européen réclame des dommages-intérêts potentiels , a rapporté Reuters en mars.

RTX a déclaré un chiffre d'affaires de 22,08 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente.

Son bénéfice ajusté par action a augmenté de 21 % pour atteindre 1,78 $.

Elle prévoit désormais un bénéfice par action ajusté de 6,7 à 6,9 dollars pour l'ensemble de l'année, contre 6,6 à 6,8 dollars précédemment.

RTX a relevé ses prévisions de revenus pour 2026 entre 92,5 milliards de dollars et 93,5 milliards de dollars, contre 92 milliards de dollars et 93 milliards de dollars précédemment.

Lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, la direction de l'entreprise a déclaré que RTX avait payé 500 millions de dollars de droits de douane au titre de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA) et qu'elle pourrait présenter des demandes de remboursement.