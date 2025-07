RTX: révision contrastée des objectifs pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 15:33









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, RTX indique abaisser sa fourchette-cible annuelle de BPA ajusté à entre 5,80 et 5,95 dollars, mais relever celle de revenus ajustés à entre 84,75 et 85,5 milliards (soit une croissance organique de 6 à 7%).



'Les perspectives reflètent une solide performance opérationnelle au premier semestre et intègrent l'impact prévu des tarifs douaniers et des modifications liées à la législation fiscale récemment promulguée', précise le groupe d'aéronautique et de défense.



Au deuxième trimestre, la maison-mère de Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon a engrangé un BPA ajusté en hausse de 11% à 1,56 dollar, pour des revenus de 21,6 milliards de dollars (+9% en organique hors cessions).





