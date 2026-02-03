RTX renouvelle les contrats de maintenance de Singapore Airlines et ANA
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:26
RTX annonce que sa filiale Collins Aerospace a signé de nouveaux accords FlightSense avec Singapore Airlines et All Nippon Airways (ANA). Concrètement, un contrat FlightSense désigne un accord de maintenance et de support technique à long terme proposé par Collins Aerospace aux compagnies aériennes pour les équipements installés sur leurs avions.
Avec Singapore Airlines, le contrat en question est prolongé de 5 ans et étendu à 27 appareils Boeing 777, dont 5 avions cargo 777F supplémentaires, dans le cadre d'un partenariat initié en 2008. L'accord porte sur un programme complet de maintenance sur l'ensemble du cycle de vie des équipements, visant à améliorer la performance opérationnelle et la fiabilité de la flotte.
"Cet engagement continu illustre la volonté de Collins Aerospace de fournir des solutions de service sur mesure qui optimisent l'efficacité et la performance opérationnelles, tout en s'adaptant aux besoins changeants du secteur", a commenté Ryan Hudson, vice-président du service après-vente de l'unité Power & Controls de Collins Aerospace.
Parallèlement, Collins Aerospace renouvelle avec ANA un contrat FlightSense de 5 ans pour le soutien sur site de plusieurs flottes Boeing (737NG/MAX, 767, 777 et 787) ainsi que des turbopropulseurs Dash 8-400, selon un modèle de coût à l'heure de vol en place depuis 2001.
Le groupe a également signé avec la compagnie japonaise une extension de 3 ans d'un accord de réparation MRO (maintenance, repair and overhaul, soit maintenance, réparation et révision) portant sur des accessoires moteurs des Boeing 787 équipés de Trent 1000 de Rolls-Royce.
Ces contrats s'appuient sur la plateforme Ascentia, dédiée à la maintenance prédictive et au suivi de l'état des systèmes, afin de réduire les temps d'immobilisation et d'améliorer la visibilité des coûts.
Valeurs associées
|201,040 USD
|NYSE
|+0,06%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , et en hausse de 0,17% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq. .IXIC : * PALANTIR ... Lire la suite
-
Le géant français de la publicité Publicis a dépassé ses objectifs en 2025, grâce à des investissements dans l'intelligence artificielle (IA), mais est sanctionné en Bourse après des prévisions plus prudentes pour l'année en cours. Le revenu net du groupe (le chiffre ... Lire la suite
-
Un juge américain examinera mercredi la requête de victimes du criminel sexuel américain décédé Jeffrey Epstein, qui veulent fermer l'accès au site gouvernemental consacré à l'affaire après la publication de leurs noms dans des documents désormais publics. "Je ... Lire la suite
-
Le Kremlin dit que l'Inde n'a donné aucune indication sur un éventuel arrêt des achats de pétrole russe
Le Kremlin a indiqué mardi n'avoir reçu aucune information de l'Inde concernant un éventuel arrêt de ses achats de pétrole russe, à la suite de l'annonce par Donald Trump d'un accord commercial avec New Delhi. "Jusqu'à présent, nous n'avons entendu aucune déclaration ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer