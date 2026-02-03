 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RTX renouvelle les contrats de maintenance de Singapore Airlines et ANA
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:26

Le groupe américain renforce ses partenariats de long terme en Asie avec deux compagnies majeures, en étendant ses services de maintenance et de soutien opérationnel sur plusieurs flottes Boeing.

RTX annonce que sa filiale Collins Aerospace a signé de nouveaux accords FlightSense avec Singapore Airlines et All Nippon Airways (ANA). Concrètement, un contrat FlightSense désigne un accord de maintenance et de support technique à long terme proposé par Collins Aerospace aux compagnies aériennes pour les équipements installés sur leurs avions.

Avec Singapore Airlines, le contrat en question est prolongé de 5 ans et étendu à 27 appareils Boeing 777, dont 5 avions cargo 777F supplémentaires, dans le cadre d'un partenariat initié en 2008. L'accord porte sur un programme complet de maintenance sur l'ensemble du cycle de vie des équipements, visant à améliorer la performance opérationnelle et la fiabilité de la flotte.

"Cet engagement continu illustre la volonté de Collins Aerospace de fournir des solutions de service sur mesure qui optimisent l'efficacité et la performance opérationnelles, tout en s'adaptant aux besoins changeants du secteur", a commenté Ryan Hudson, vice-président du service après-vente de l'unité Power & Controls de Collins Aerospace.

Parallèlement, Collins Aerospace renouvelle avec ANA un contrat FlightSense de 5 ans pour le soutien sur site de plusieurs flottes Boeing (737NG/MAX, 767, 777 et 787) ainsi que des turbopropulseurs Dash 8-400, selon un modèle de coût à l'heure de vol en place depuis 2001.

Le groupe a également signé avec la compagnie japonaise une extension de 3 ans d'un accord de réparation MRO (maintenance, repair and overhaul, soit maintenance, réparation et révision) portant sur des accessoires moteurs des Boeing 787 équipés de Trent 1000 de Rolls-Royce.

Ces contrats s'appuient sur la plateforme Ascentia, dédiée à la maintenance prédictive et au suivi de l'état des systèmes, afin de réduire les temps d'immobilisation et d'améliorer la visibilité des coûts.

Valeurs associées

RTX
201,040 USD NYSE +0,06%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank