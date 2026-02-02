 Aller au contenu principal
RTX remporte un contrat de la DARPA pour des technologies avancées de défense maritime
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:36

La filiale Raytheon du groupe américain développera un nouveau système destiné à protéger les navires commerciaux et logistiques face aux menaces émergentes en mer.

RTX annonce que Raytheon a été sélectionnée par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), l'agence de recherche du département américain de la Défense, pour concevoir un système avancé de détection et de ciblage maritime.

Le dispositif vise à renforcer la protection des navires vulnérables contre des menaces telles que les véhicules de surface sans équipage (USV, unmanned surface vehicles).

Le projet, mené dans le cadre du programme Pulling Guard, reposera sur des capteurs électro-optiques et infrarouges (EO/IR), des logiciels de détection avancés et des capacités de commandement et de contrôle. Les capteurs seront déployés via un drone captif relié à une plateforme semi-autonome remorquée par les navires.

La première phase portera sur des simulations, avant une seconde étape intégrant des systèmes opérationnels pour des essais en conditions réelles.

