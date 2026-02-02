RTX remporte un contrat de la DARPA pour des technologies avancées de défense maritime
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:36
RTX annonce que Raytheon a été sélectionnée par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), l'agence de recherche du département américain de la Défense, pour concevoir un système avancé de détection et de ciblage maritime.
Le dispositif vise à renforcer la protection des navires vulnérables contre des menaces telles que les véhicules de surface sans équipage (USV, unmanned surface vehicles).
Le projet, mené dans le cadre du programme Pulling Guard, reposera sur des capteurs électro-optiques et infrarouges (EO/IR), des logiciels de détection avancés et des capacités de commandement et de contrôle. Les capteurs seront déployés via un drone captif relié à une plateforme semi-autonome remorquée par les navires.
La première phase portera sur des simulations, avant une seconde étape intégrant des systèmes opérationnels pour des essais en conditions réelles.
Valeurs associées
|198,370 USD
|NYSE
|-1,27%
A lire aussi
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi après avoir été plombées une grande partie de la séance par la chute des cours des métaux précieux, alors que commence une nouvelle semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques. ... Lire la suite
-
L'armée israélienne a frappé lundi plusieurs localités dans le sud du Liban, notamment deux villages où elle avait lancé des appels à évacuer, faisant un mort et huit blessés selon le ministère libanais de la Santé. Israël mène régulièrement des frappes au Liban ... Lire la suite
-
Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont bondi en glissement annuel en janvier, après une chute en 2025
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les nouvelles immatriculations de voitures Tesla TSLA.O en Italie ont augmenté de 75% ... Lire la suite
-
L'ex-prince Andrew n'est pas seul au Royaume-Uni à être éclaboussé par l'affaire Epstein: depuis vendredi, les révélations embarrassantes sur les liens étroits entre l'ex-ministre Peter Mandelson et le pédocriminel américain se multiplient, qui pourraient sceller ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer