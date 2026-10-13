RTX remporte 729 MUSD de contrats dans les systèmes antidrones

L'équipementier de défense américain a décroché une commande d'envergure pour fournir son système de lutte contre les véhicules aériens sans pilote au gouvernement des Etats-Unis ainsi qu'au Qatar et à la Jordanie.

RTX fait savoir que sa filiale Raytheon s'est vu attribuer un contrat de 729 millions de dollars pour livrer des composants clés du LIDS (Low, slow, small, unmanned aircraft Integrated Defeat System), un système intégré de neutralisation des aéronefs non pilotés bas, lents et de petite taille.

Cette transaction marque la toute première vente à l'international du capteur radiofréquence en bande Ku (KuRFS) et de l'effecteur Coyote. La commande comprend une combinaison de configurations fixes et mobiles destinées à l'armée américaine, au Qatar ainsi qu'à la Jordanie.

Le dispositif intègre la détection de menaces à 360 degrés grâce au KuRFS et la destruction de drones individuels ou en essaims via les effecteurs cinétiques et non cinétiques Coyote. "Le LIDS offre une couche de défense éprouvée et rentable qui garantit aux forces alliées la protection dont elles ont besoin contre les drones hostiles", assure Tom Laliberty, président des systèmes de défense terrestre et aérienne chez Raytheon.

Pour répondre à l'augmentation de la demande mondiale, l'entreprise investit afin d'accroître sa capacité de production et d'intégrer des améliorations technologiques augmentant la vitesse, la portée et l'altitude d'interception.

Le titre est attendu stable à l'ouverture de Wall Street.