 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RTX remporte 729 MUSD de contrats dans les systèmes antidrones
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 15:08

Ajouter Boursorama à vos sources

L'équipementier de défense américain a décroché une commande d'envergure pour fournir son système de lutte contre les véhicules aériens sans pilote au gouvernement des Etats-Unis ainsi qu'au Qatar et à la Jordanie.

RTX fait savoir que sa filiale Raytheon s'est vu attribuer un contrat de 729 millions de dollars pour livrer des composants clés du LIDS (Low, slow, small, unmanned aircraft Integrated Defeat System), un système intégré de neutralisation des aéronefs non pilotés bas, lents et de petite taille.

Cette transaction marque la toute première vente à l'international du capteur radiofréquence en bande Ku (KuRFS) et de l'effecteur Coyote. La commande comprend une combinaison de configurations fixes et mobiles destinées à l'armée américaine, au Qatar ainsi qu'à la Jordanie.

Le dispositif intègre la détection de menaces à 360 degrés grâce au KuRFS et la destruction de drones individuels ou en essaims via les effecteurs cinétiques et non cinétiques Coyote. "Le LIDS offre une couche de défense éprouvée et rentable qui garantit aux forces alliées la protection dont elles ont besoin contre les drones hostiles", assure Tom Laliberty, président des systèmes de défense terrestre et aérienne chez Raytheon.

Pour répondre à l'augmentation de la demande mondiale, l'entreprise investit afin d'accroître sa capacité de production et d'intégrer des améliorations technologiques augmentant la vitesse, la portée et l'altitude d'interception.

Le titre est attendu stable à l'ouverture de Wall Street.

Valeurs associées

RTX
182,750 USD NYSE -2,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 819,4 -0,17%
2CRSI
28,3 -3,02%
Pétrole Brent
105,89 -0,22%
HAFFNER ENERGY
0,782 -1,76%
SOITEC
148,3 -4,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank