RTX relève ses objectifs annuels, le titre s'envole à l'ouverture

(Zonebourse.com) - Le groupe de défense et d'aéronautique a publié des résultats trimestriels en forte progression, surpassant les attentes des analystes. S'appuyant sur cette dynamique et sur son carnet de commandes record, le groupe relève ses prévisions pour 2026, provoquant un vent d'enthousiasme chez les investisseurs : le titre gagne plus de 7% à l'ouverture de Wall Street.

RTX a enregistré un bénéfice net publié de 2,1 MdsUSD au titre du 2e trimestre de son exercice, un chiffre en hausse de 29% sur un an et supérieur au consensus S&P qui ciblait plus modestement 1,85 MdsUSD. Le bénéfice par action ressort ainsi à 1,57 USD ( 29%), contre un consensus à 1,35 USD.

En données ajustées, le bénéfice net ressort à 2,6 MdsUSD ( 22%) pour un BPA de 1,89 USD ( 21%).

De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 24,7 MdsUSD, en hausse de 14% sur un an, dont une croissance organique de 16%, et surpassant également le consensus qui visait 22,88 MdsUSD. Cette performance a été portée par une forte demande dans les activités de défense ainsi que par la croissance des marchés de l'après-vente aéronautique.

En effet, dans le détail, Collins Aerospace a vu son chiffre d'affaires progresser de 8% à 8,2 MdsUSD, Pratt & Whitney a enregistré une croissance de 16% de ses ventes à 8,9 MdsUSD, tandis que Raytheon a enregistré une hausse de 18% de son chiffre d'affaires à 8,3 MdsUSD.

Le carnet de commandes du groupe atteint désormais 289 MdsUSD, dont 170 MdsUSD dans les activités commerciales et 119 MdsUSD dans la défense. RTX a également annoncé un accord portant sur la cession de Blue Canyon Technologies pour 620 MUSD.

Selon Chris Calio, directeur général, le groupe est "exceptionnellement bien positionné pour poursuivre sa croissance", grâce à l'exécution de son carnet de commandes, aux gains de productivité, à l'augmentation de ses capacités de production et à l'introduction de nouvelles technologies auprès de ses clients.

À la faveur de ce solide premier semestre, RTX vise désormais un chiffre d'affaires ajusté annuel compris entre 95 et 96 MdsUSD (vs de 92,5 à 93,5 MdsUSD précédemment), une croissance organique de 8 à 9% (contre 5 à 6% auparavant), un BPA ajusté de 7,10 à 7,25 USD (contre 6,70 à 6,90 USD) et un free cash flow de 8,50 à 8,75 MdsUSD (vs 8,25 à 8,75 MdsUSD précédemment).

Des analystes très positifs sur la valeur

Réagissant à cette publication, RBC Capital Markets maintient sa recommandation "surperformance" sur le titre avec un objectif de cours de 230 USD. Ken Herbert estime que les résultats confirment la solidité de la dynamique du groupe. L'analyste met notamment avant la très bonne performance de Raytheon, portée par les systèmes de défense terrestre, navale et antimissile, tout en soulignant que la diversification du groupe entre la défense, les équipements aéronautiques de première monte et les activités de maintenance constitue "une raison durable de détenir le titre".

De son côté, Jefferies conserve sa recommandation Acheter avec un objectif de cours de 220 USD. Là aussi, l'analyste Sheila Kahyaoglu évoque des résultats nettement supérieurs aux attentes, marqué par une croissance organique des ventes de 16%, un bénéfice opérationnel meilleur que prévu dans les trois divisions et, surtout, une forte amélioration des perspectives de Raytheon. Le courtier salue le relèvement de 5,5% de l'objectif annuel de bénéfice par action, accompagné d'une hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de génération de trésorerie.

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