RTX relève ses objectifs annuels après un 3e trimestre solide

A l'occasion de sa publication trimestrielle, marquée par un BPA ajusté nettement meilleur que prévu et une croissance à deux chiffres de ses revenus, le groupe aéronautique et de défense RTX fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

La maison mère de Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon indique ainsi relever sa fourchette cible de BPA ajusté pour 2026 à 7,65-7,75 USD, contre 7,10-7,25 USD dans ses estimations précédentes.

De même, le groupe anticipe désormais des revenus ajustés entre 97 et 97,5 MdsUSD (au lieu de 95-96 MdsUSD), une croissance organique de 10 à 11% (et non plus de 8 à 9%), ainsi qu'un free cash-flow de 9 à 9,2 MdsUSD (au lieu de 8,5-8,75 MdsUSD).

Au titre du 3e trimestre, RTX a vu son BPA ajusté grimper d'un tiers pour atteindre 2,26 USD, alors que le consensus ne tablait que sur un peu moins de 1,80 USD, tandis que ses revenus ont augmenté de 11% ( 12% en organique), à 25 MdsUSD.

"La demande pour nos produits reste solide, avec plus de 81 MdsUSD de nouveaux contrats commerciaux et de défense, ce qui a porté notre carnet de commandes au niveau record de 340 MdsUSD", souligne le PDG, Chris Calio.

"Nous restons concentrés sur l'augmentation de la production, l'optimisation de notre structure de coûts et l'investissement dans de nouvelles technologies pour soutenir nos clients et poursuivre notre croissance", ajoute le dirigeant.