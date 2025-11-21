RTX JV obtient un contrat de 1,25 milliard de dollars avec Israël pour les missiles Iron Dome

L'entreprise de défense RTX RTX.N a déclaré vendredi que sa coentreprise Raytheon-Rafael Protection Systems avait obtenu un contrat de 1,25 milliard de dollars pour fournir à Israël des missiles sol-air.

Le contrat comprend des missiles, des kits de missiles et des équipements de test pour le système israélien Iron Dome.

La demande pour les activités de défense de l'entreprise est forte dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans le monde.

Les entreprises ont déclaré qu'un investissement de 33 millions de dollars a été utilisé pour établir une nouvelle usine à East Camden, Arkansas, qui fabriquera des missiles pour le système d'armement Iron Dome et sa variante américaine, SkyHunter, une arme de défense aérienne à courte et moyenne portée conçue pour contrer une série de menaces.

Le mois dernier, RTX a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de revenus annuels en raison de la demande croissante pour ses missiles et ses services après-vente.