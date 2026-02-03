RTX investit 139 MUSD dans son "hub stratégique" de Singapour
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:34
RTX annonce la signature de plusieurs protocoles d'accord avec l'Economic Development Board (EDB) de Singapour, confirmant un investissement de plus de 139 millions de dollars (USD) dans le pays.
Ces accords, dévoilés à l'occasion du Singapore Airshow, s'inscrivent dans la continuité d'un premier partenariat annoncé en juillet 2025 et visent à consolider le rôle de Singapour comme hub stratégique pour la fabrication aéronautique avancée, la maintenance, réparation et révision (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) et l'ingénierie à forte valeur ajoutée.
Les filiales Collins Aerospace et Pratt & Whitney développeront de nouvelles capacités afin de soutenir les plateformes d'avions commerciaux de nouvelle génération et de répondre à la croissance de la demande régionale.
Collins Aerospace prévoit notamment d'étendre ses capacités MRO pour les systèmes électriques, environnementaux et de contrôle de cellule, incluant des équipements pour les Boeing 777X et 787, avec une mise en service complète attendue à l'horizon 2030.
De son côté, Pratt & Whitney renforcera les capacités de maintenance du moteur GTF (Geared Turbofan), avec l'ajout à Singapour d'une ligne dédiée au système d'entraînement du ventilateur, intégrant automatisation et intelligence artificielle.
Valeurs associées
|201,040 USD
|NYSE
|+0,06%
