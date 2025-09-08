 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 714,61
+0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

RTX gagne un nouveau contrat pour Phalanx avec l'US Navy
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 15:40

(Zonebourse.com) - RTX indique que sa division Raytheon a remporté un contrat auprès de la marine américaine pour poursuivre la production du système d'arme rapproché Phalanx, contrat de 205 millions de dollars et dont les travaux se dérouleront jusqu'en 2029.

Canon à tir rapide, contrôlé par ordinateur et guidé par radar, Plalanx est capable de vaincre des missiles antinavires et d'autres menaces rapprochées. Il est installé sur toutes les classes de navires de combat de surface de l'US Navy et sur celles de 24 pays alliés des Etats-Unis.

'En janvier 2024, Phalanx a été déployé par l'USS Gravely pour détruire un missile houthi en mer Rouge quelques instants avant l'impact, sauvant la vie de plus de 300 marins à bord', met ainsi en avant le groupe d'aéronautique et de défense.

Valeurs associées

RTX
155,050 USD NYSE -1,60%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Heurts entre manifestants et polciers à Katmandou, le 8 septembre 2025 au Népal ( AFP / Prabin RANABHAT )
    Népal: au moins 16 morts lors d'une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux
    information fournie par AFP 08.09.2025 16:16 

    Au moins 16 personnes ont été tuées et une centaine blessées lundi dans la capitale népalaise Katmandou, lorsque la police a dispersé une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption du gouvernement. "Seize personnes sont malheureusement ... Lire la suite

  • Attentat à Jérusalem-Est: au moins six morts
    Attentat à Jérusalem-Est: au moins six morts
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 16:07 

    Au moins six morts dans une attaque anti-israélienne lundi à Jérusalem-Est. Surplace, le Premier ministre Netanyahu a annoncé vouloir intensifier les opérations militaires dans les Territoires palestiniens.

  • Le roi Charles III assiste aux jeux des Highlands en Écosse
    Le roi Charles III assiste aux jeux des Highlands en Écosse
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 16:05 

    Le roi Charles III et la reine Camilla ont assisté aux jeux des Highlands d'Écosse à Braemar, où les concurrents lancent des poids, soulèvent d’énormes rondins, s’affrontent lors de concours de tirs à la corde et participent à des courses en sac.

  • Le corbillard de Giorgio Armani arrive à l'église pour des funérailles privées
    Le corbillard de Giorgio Armani arrive à l'église pour des funérailles privées
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 16:04 

    Le corbillard transportant le cercueil de Giorgio Armani arrive à l'église de San Martino dans le petit village de Rivalta. Les funérailles du designer italien, décédé jeudi à l'âge de 91 ans, auront lieu dans le village médiéval, situé à une centaine de kilomètres ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank