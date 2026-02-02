RTX franchit une étape clé dans le développement du successeur du missile Stinger
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:37
RTX annonce que Raytheon a réalisé avec succès un test balistique du Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI), le futur missile sol-air de courte portée destiné à remplacer le Stinger au sein de l'U.S. Army.
Cet essai valide la capacité de l'intercepteur à détecter et suivre des drones, ainsi qu'à être tiré depuis un lanceur portable. Financé par Raytheon, le test visait à démontrer la maturité technologique du système et à collecter des données en amont des essais en vol.
En parallèle, le groupe a conduit en 2025, avec Northrop Grumman, plusieurs tests concluants de moteurs à propergol solide Highly Loaded Grain (HLG), offrant une durée de combustion et une portée accrues.
Le NGSRI, plus rapide et plus performant face aux menaces aériennes, pourra être déployé depuis un véhicule ou à l'épaule et s'inscrit dans la continuité de plus de 60 ans d'expertise de Raytheon dans la défense aérienne.
RTX recule de 0,8% à New York mais affiche une progression de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.
