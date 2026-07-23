RTX en forte hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

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23 juillet - ** L'action du fournisseur aérospatial RTX

RTX.N progresse de 4,6 % à 203,8 dollars en pré-ouverture

** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis plus de deux semaines, si les gains se maintiennent

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice à 7,1 - 7,25 dollars, contre une prévision antérieure de 6,7 - 6,9 dollars

** RTX relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel dans une fourchette de 95 à 96 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 92,5 à 93,5 milliards de dollars

** La société affiche pour le deuxième trimestre un BPA ajusté de 1,89 $ et un chiffre d'affaires de 24,7 milliards de dollars, dépassant dans les deux cas les estimations consensuelles des analystes – données compilées par LSEG

** Les divisions de la société: Collins Aerospace affiche un chiffre d’affaires en hausse de 8 %, la division de fabrication de 16 % et l’activité de défense Raytheon de 18 % par rapport à l’année dernière

** Le carnet de commandes total s'élève à 289 milliards de dollars au 30 juin, en hausse de près de 22 % en glissement annuel

** Sur 26 courtiers, 17 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, sept « conserver » et deux « vendre »; le cours cible médian est de 220 dollars

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 6,3 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 10,5 % pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC