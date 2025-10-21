RTX bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre -

** Les actions de RTX RTX.N ont bondi de 6,1% à 170,53 dollars dans les échanges de pré-marché

** L'entreprise aérospatiale relève ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2025 en raison de la forte demande pour ses moteurs d'avion Pratt & Whitney et ses produits de défense

** Il relève ses prévisions de bénéfice par action (BPA) ajusté pour 2025 à 6,10-6,20 dollars, contre 5,80-5,95 dollars précédemment; ses ventes ajustées sont estimées entre 86,5 et 87,0 milliards de dollars, contre 84,75 à 85,5 milliards de dollars précédemment

** Les courtiers évaluent l'action à "acheter" en moyenne; leur PT médian est de 173,5 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, la hausse de 39 % de RTX

RTX.N , propriétaire de Pratt, depuis le début de l'année, est inférieure à la hausse de 82 % de son rival GE Aerospace GE.N depuis le début de l'année