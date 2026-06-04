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RTX attendu en hausse après une analyse très positive de Jefferies
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 12:18

L'analyste relève son conseil de "conserver" à "achat" sur le titre et rehausse son objectif de cours de 210 à 220 USD, estimant que le groupe est désormais en mesure de mieux capitaliser sur la vigueur des marchés de l'aéronautique et de la défense. RTX est attendu en hausse de près de 3% à l'ouverture de Wall Street.

Jefferies rapporte avoir relevé d'environ 5% en moyenne ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 à 2028 et considère que les perspectives de progression des marges sont encore insuffisamment reflétées dans la valorisation du titre.

L'analyste évoque notamment Collins Aerospace qui bénéficie d'une amélioration de l'excellence opérationnelle, tandis que Pratt & Whitney devrait profiter d'une meilleure tarification de ses moteurs et de la montée en puissance des activités de maintenance du programme GTF.

La note met également en avant le profil de croissance de Raytheon. Jefferies souligne que 75% des activités de cette division sont exposées aux capteurs et aux systèmes d'armement ("sensors & effectors"), des segments susceptibles d'afficher une croissance durable à deux chiffres grâce à l'augmentation des dépenses de défense américaines et internationales. Le broker estime même qu'à terme, cette dynamique pourrait soutenir des marges supérieures à 14%.

Jefferies anticipe par ailleurs une croissance organique moyenne des ventes de 7% par an jusqu'en 2028, accompagnée d'une amélioration progressive de la rentabilité dans les trois principales divisions du groupe. Le courtier voit ainsi un potentiel de hausse d'environ 20% du bénéfice par action à horizon 2028 si les objectifs de marges de moyen terme sont atteints.

Enfin, le broker met en avant la forte génération de trésorerie du groupe, avec plus de 9 MdsUSD de flux de trésorerie disponibles discrétionnaires attendus sur les trois prochaines années, offrant une flexibilité accrue pour le désendettement, les dividendes ou les rachats d'actions.

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RTX
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