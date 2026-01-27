RTX affiche des ventes et des bénéfices trimestriels en hausse ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions du géant de l'aérospatiale et de la défense RTX RTX.N sont en hausse de 3,6% à 201,1 dollars en pré-marché ** RTX affiche des revenus et des bénéfices plus élevés au 4ème trimestre, grâce à une augmentation des ventes de ses moteurs et à un fort appétit pour les services d'entretien et de réparation des avions commerciaux

** Le bénéfice ajusté par action du 4ème trimestre s'élève à 1,55 $, contre 1,54 $ l'année précédente

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 24,24 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 12 % par rapport à l'année précédente

** Les actions de RTX ont augmenté de 58,5 % en 2025