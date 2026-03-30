RTL propose des mesures correctives pour l'acquisition de Sky Deutschland, selon les autorités de la concurrence de l'UE

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Le radiodiffuseur européen RTL

AUDK.LU a proposé des mesures correctives pour résoudre les problèmes de concurrence liés à l'acquisition de Sky Deutschland, ont déclaré lundi les autorités de la concurrence de l'UE, ce qui devrait l'aider à obtenir une approbation rapide de l'opération.

"Nous pouvons confirmer que les parties ont soumis des engagements. Le délai provisoire pour que la Commission prenne une décision est désormais le 22 avril 2026", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne dans un courriel, sans fournir de détails sur les mesures correctives.

La semaine dernière, des personnes ayant une connaissance directe du dossier ont déclaré à Reuters qu'une concession possible pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence verrait RTL proposer d'externaliser les ventes de publicité à des tierces parties.