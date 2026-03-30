 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RTL propose des mesures correctives pour l'acquisition de Sky Deutschland, selon les autorités de la concurrence de l'UE
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 09:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le radiodiffuseur européen RTL

AUDK.LU a proposé des mesures correctives pour résoudre les problèmes de concurrence liés à l'acquisition de Sky Deutschland, ont déclaré lundi les autorités de la concurrence de l'UE, ce qui devrait l'aider à obtenir une approbation rapide de l'opération.

"Nous pouvons confirmer que les parties ont soumis des engagements. Le délai provisoire pour que la Commission prenne une décision est désormais le 22 avril 2026", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne dans un courriel, sans fournir de détails sur les mesures correctives.

La semaine dernière, des personnes ayant une connaissance directe du dossier ont déclaré à Reuters qu'une concession possible pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence verrait RTL proposer d'externaliser les ventes de publicité à des tierces parties.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COMCAST-A
28,3300 USD NASDAQ -1,36%
RTL GROUP
36,200 EUR XETRA +1,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des bus garés avant une opération escargot de chauffeurs de poids lourds et d’autocars sur le périphérique de Paris, le 30 mars 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Carburants: le plan d'aide du gouvernement mécontente agriculteurs et transporteurs
    information fournie par AFP 30.03.2026 11:25 

    A leurs yeux, le compte n'y est pas: le plan gouvernemental d'environ 70 millions d'euros pour les agriculteurs, pêcheurs et transporteurs, en première ligne face à la flambée des carburants, n'a pas apaisé leur colère, illustrée lundi par une première opération ... Lire la suite

  • Marie-Hélène Dini, une des victimes, à Paris avant l'ouverture du procès de la loge Athanor, le 30 mars 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Athanor: le procès des dérives criminelles de francs-maçons barbouzes s'est ouvert
    information fournie par AFP 30.03.2026 11:17 

    Un grand procès s'est ouvert lundi sous le nom d'Athanor, une loge de francs-maçons devenus commanditaires de barbouzeries: 22 personnes sont jugées pendant trois mois et demi par la cour d'assises de Paris, pour une multitude de faits allant jusqu'à l'assassinat. ... Lire la suite

  • VOLTALIA : La tendance baissière peut reprendre
    VOLTALIA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 30.03.2026 11:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • universal music group (Crédit: / Wikimedia Commons)
    UMG lance des rachats d'actions, le titre grimpe
    information fournie par Zonebourse 30.03.2026 11:03 

    Universal Music Group (UMG) grimpe de 4,4% à Amsterdam, entouré après l'annonce de son intention de mettre en place un programme de rachat d'actions pour un montant total de 500 MEUR, programme qui sera exécuté par un courtier indépendant. "La stratégie d'allocation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank