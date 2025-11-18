 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 010,16
-1,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

RTL Group réduit ses perspectives de revenus et d'EBITA pour 2025
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 11:10

Le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 2,2 % à 4 118 millions d'euros sur 9 mois (janvier à septembre 2024 : 4 209 millions d'euros), en raison d'une baisse des revenus publicitaires télévisés et des revenus de contenus plus faibles provenant de Fremantle.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 3,5 % de manière organique. Au troisième trimestre 2025, il est resté stable à 1 337 millions d'euros (T3/2024 : 1 338 millions d'euros).

Au cours des neuf premiers mois de l'année, les revenus publicitaires numériques du groupe RTL ont augmenté de 31,7 % pour atteindre 345 millions d'euros (janvier à septembre 2024 : 262 millions d'euros), compensant la baisse des revenus publicitaires télévisés de 70 %.

Les revenus de streaming ont augmenté de 26,6 % pour atteindre 351 millions d'euros (janvier à septembre 2024 : 277 millions d'euros), portée par un nombre nettement plus élevé d'abonnés payants, une hausse des prix des abonnements en Allemagne et une croissance rapide des revenus publicitaires sur RTL+ en Allemagne et M6+ en France.

En raison de la baisse des marchés publicitaires télévisés allemand et français, RTL Group réduit ses perspectives de revenus et d'EBITA ajusté pour 2025.

Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires annuel de 6,0 à 6,1 milliards d'euros (prévision précédente : environ 6,45 milliards d'euros), un EBITA ajusté sur l'année complète de 650 millions d'euros (prévision précédente : environ 780 millions d'euros, +/- 5 %), un bénéfice total annuel du groupe d'environ 1 milliard d'euros.

Valeurs associées

RTL GROUP
32,750 EUR XETRA -2,53%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank