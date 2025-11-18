RTL Group réduit ses perspectives de revenus et d'EBITA pour 2025
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 11:10
Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 3,5 % de manière organique. Au troisième trimestre 2025, il est resté stable à 1 337 millions d'euros (T3/2024 : 1 338 millions d'euros).
Au cours des neuf premiers mois de l'année, les revenus publicitaires numériques du groupe RTL ont augmenté de 31,7 % pour atteindre 345 millions d'euros (janvier à septembre 2024 : 262 millions d'euros), compensant la baisse des revenus publicitaires télévisés de 70 %.
Les revenus de streaming ont augmenté de 26,6 % pour atteindre 351 millions d'euros (janvier à septembre 2024 : 277 millions d'euros), portée par un nombre nettement plus élevé d'abonnés payants, une hausse des prix des abonnements en Allemagne et une croissance rapide des revenus publicitaires sur RTL+ en Allemagne et M6+ en France.
En raison de la baisse des marchés publicitaires télévisés allemand et français, RTL Group réduit ses perspectives de revenus et d'EBITA ajusté pour 2025.
Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires annuel de 6,0 à 6,1 milliards d'euros (prévision précédente : environ 6,45 milliards d'euros), un EBITA ajusté sur l'année complète de 650 millions d'euros (prévision précédente : environ 780 millions d'euros, +/- 5 %), un bénéfice total annuel du groupe d'environ 1 milliard d'euros.
Valeurs associées
|32,750 EUR
|XETRA
|-2,53%
A lire aussi
-
Le président ukrainien doit rencontrer mercredi à Ankara son homologue turc et l'émissaire américain Steve Witkoff pour "réengager" les Etats-Unis dans les pourparlers de paix avec la Russie actuellement dans l'impassse, ont indiqué mardi à l'AFP des responsables ... Lire la suite
-
La compagnie espagnole Air Europa a annoncé mardi une commande pouvant atteindre 40 avions Airbus A350-900 pour "moderniser" sa flotte et "dynamiser" son offre avec l'Amérique latine. Les deux parties ont signé une lettre d'intention portant sur une commande ferme ... Lire la suite
-
Emirates annonce la signature d'un protocole d'accord avec Safran Seats pour implanter à Dubaï une unité de fabrication et d'assemblage de sièges, une première dans le secteur. Le site produira d'abord des sièges Affaires et Économie pour les programmes de rétrofit, ... Lire la suite
-
Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU a annoncé mardi que sur les quelque 318 millions de personnes qui auront besoin d'une aide alimentaire en 2026, l'ONU ne pourra au mieux qu'en aider un tiers environ, faute de financements suffisants. "Selon les Perspectives ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer