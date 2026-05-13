RTL Group porté par le streaming au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 10:44
RTL Group a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros au premier trimestre, contre 1,28 milliard d'euros attendu par le consensus.
La firme allemande a maintenu sa guidance pour 2026, prévoyant un bénéfice de 25 à 50 millions d'euros dans le streaming ainsi qu'un résultat net annuel d'environ 725 millions d'euros. "Les trois premiers mois de 2026 ont marqué le premier trimestre rentable de notre activité de streaming", a souligné le directeur général Clément Schwebig dans un communiqué.
Le groupe avait annoncé mardi la nomination officielle de Clément Schwebig au poste de directeur général. Alexander von Törklüs prendra quant à lui les fonctions de directeur financier à partir de juillet 2026.
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