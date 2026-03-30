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RTL Group fait des concessions pour Sky Deutschland
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 10:10

Le groupe audiovisuel allemand, détenu à 75% par Bertelsmann a soumis des engagements à la Commission européenne afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence liées à son projet d'acquisition de Sky Deutschland, ont indiqué lundi les autorités européennes, une démarche susceptible de faciliter une approbation rapide de l'opération.

"Nous pouvons confirmer que les parties ont proposé des remèdes. Le délai provisoire pour la décision de la Commission est désormais fixé au 22 avril 2026", a précisé un porte-parole, sans détailler leur contenu.

Selon des sources proches du dossier citées par Reuters, RTL pourrait notamment proposer d'externaliser ses régies publicitaires à des acteurs tiers afin de lever les inquiétudes antitrust.

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