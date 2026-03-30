RTL Group fait des concessions pour Sky Deutschland
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 10:10
"Nous pouvons confirmer que les parties ont proposé des remèdes. Le délai provisoire pour la décision de la Commission est désormais fixé au 22 avril 2026", a précisé un porte-parole, sans détailler leur contenu.
Selon des sources proches du dossier citées par Reuters, RTL pourrait notamment proposer d'externaliser ses régies publicitaires à des acteurs tiers afin de lever les inquiétudes antitrust.
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