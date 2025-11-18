 Aller au contenu principal
RTL Group en eaux troubles
information fournie par AOF 18/11/2025 à 10:16

(AOF) - RTL Group recule de 3,87%, à 32,30 euros, après avoir abaissé ses prévisions annuelles. Le groupe européen de médias, qui exploite des chaînes de télévision commerciales en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 6 et 6,1 milliards d'euros (contre 6,45 milliards attendus) et un EBITA de 650 millions d'euros (contre 780 millions) pour cette année.

" Le contexte de marché reste difficile, avec une réduction des revenus publicitaires télévisés sur nos marchés clés et une accélération du basculement de la télévision linéaire vers le streaming ", a déclaré, dans un communiqué, le directeur général Thomas Rabe qui sera remplacé par Clément Schwebig en mai 2026.

Les revenus publicitaires télévisés du groupe ont reculé de 7,4 % sur les neuf premiers mois de l'année, tandis que la publicité numérique a grimpé de 31,7 %.

Le chiffre d'affaires du streaming a progressé de 26,6 %, avec une hausse de 17,4 % du nombre d'abonnés payants, qui s'élève désormais 7,6 millions. RTL projette de dépasser les 8 millions d'abonnés d'ici la fin 2025.

Par ailleurs, RTL a réitéré son intention de poursuivre le rachat de ses propres actions jusqu'en mars 2026, avec un prix d'achat plafonné à 35 euros par titre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

