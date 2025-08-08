RTL Group confirme ses objectifs annuels sous certaines conditions

(AOF) - RTL Group a publié des résultats semestriels en repli. Sur la période, le chiffre d’affaires a reculé de 3,2 %, à 2,781 milliards d’euros, principalement en raison de la baisse des revenus publicitaires, qui a été partiellement compensée par la hausse des revenus du streaming. Au total, le chiffre d’affaires de la publicité a diminué de 2,63 %, à 1,405 milliard d’euros, dont 1,018 milliard d’euros de revenus publicitaires pour la télévision.

RTL Group a prévenu que l'environnement géopolitique et macro-économique demeurait incertain et son impact sur ses activités était difficile à prévoir.

Le groupe a toutefois indiqué que, si comme prévu les revenus publicitaires de la télévision progressent de 2 à 3 % au second semestre, notamment en Allemagne, les objectifs annuels devraient être atteints. Le chiffre d'affaires atteindrait ainsi 6,45 milliards d'euros, et l'Ebita ajusté s'élèverait à environ 780 millions d'euros.

