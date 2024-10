Résultats semestriels 2024

Repli de l’activité (-6%) malgré une hausse des ventes d’équipements

Réduction de la perte d’EBITDA liée aux mesures de contrôle des charges

Amélioration de la trésorerie : 5,3 M€ au 30 juin 2024

Un début de second semestre marqué par une bonne dynamique

de prises de commandes qui portera le Groupe en 2025

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd’hui ses résultats semestriels et son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024.

Dans un environnement économique et géopolitique difficile, l’activité du 1er semestre 2024 est ressortie en retrait de 6% à 6,2 M€, contre 6,6 M€ à période comparable. Ce niveau d’activité a logiquement pesé sur le niveau des résultats de la période qui étaient initialement attendus en nette amélioration.