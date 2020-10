Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Trump est "fatigué mais de bonne humeur", dit son médecin Reuters • 02/10/2020 à 22:45









(Titre répété) WASHINGTON, 2 octobre (Reuters) - Donald Trump "reste fatigué mais de bonne humeur" et reçoit un traitement pour le nouveau coronavirus, dont il a annoncé être atteint vendredi, rapporte son médecin, le Dr Sean Conley, dans un communiqué. Le président des Etats-Unis est soigné avec le cocktail d'anticorps polyclonaux du laboratoire Regeneron REGN.O , ainsi qu'avec du zinc, de la vitamine D, de la famotidine, de la mélatonine et de l'aspirine, précise-t-il. (Diane Bartz, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées REGENERON PHARMA NASDAQ -0.59%