RPT POINT MARCHÉS-Wall St termine en hausse, Nike chute après des ventes décevantes en Chine

(RPT technique)

Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi, soutenus par le rebond des valeurs technologiques après la correction du début de semaine, tandis que Nike a plongé après des ventes faibles en Chine qui ont pesé sur ses résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,38%, ou 183,04 points, à 48.134,89 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 59,74 points, soit 0,88% à 6.834,50 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 301,26 points, soit 1,31% à 23.307,62 points.

Le titre Nike NKE.N a chuté de 10,55% après que le géant de l'équipement sportif a annoncé une baisse de sa marge brute pour le deuxième trimestre consécutif, pénalisée par la faiblesse des ventes en Chine et par des efforts pour réajuster son offre.

Les valeurs technologiques avaient déjà progressé jeudi après les prévisions optimistes du fabricant de puces Micron Technology MU.O , qui ont ravivé l'enthousiasme autour des actions liées à l'intelligence artificielle, récemment sous pression en raison de valorisations élevées et de craintes sur le financement.

Cette semaine, les investisseurs ont également été rassurés par une hausse des prix à la consommation inférieure aux attentes en novembre, même si certains analystes estiment que les données pourraient être biaisées par le shutdown long de 43 jours, qui a empêché la collecte des chiffres d'octobre.

Les opérateurs continuent de parier sur au moins deux baisses de taux de 25 points de base l'an prochain de la part de la Réserve fédérale, selon les données de LSEG, avec une probabilité de 24% pour une première réduction dès janvier.

L'indice final de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour décembre s'est établi à 52,9 contre une estimation préliminaire de 53,3.

Les analystes préviennent d'une volatilité accrue vendredi en raison de la "triple échéance", qui correspond à l'expiration simultanée des options sur actions, des contrats à terme sur indices et des options sur indices.

À l'approche des derniers jours de l'année, les investisseurs surveillent également la possibilité d'un "rallye de Noël". Depuis 1950, ce mouvement a permis au S&P 500 de gagner en moyenne 1,3% sur les cinq dernières séances de l'année et les deux premières de janvier, selon le Stock Trader's Almanac.

(version française Nicolas Delame)