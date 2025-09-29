RPT POINT HEBDO-Les marchés dans la dernière ligne droite de 2025

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi)

Alors que les marchés s'apprêtent à entamer la dernière ligne droite d'une année riche en événements, des données clés sont attendues aux États-Unis et au Japon, tandis que la semaine devrait encore être dominée par les mesures commerciales de Washington.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les jours à venir :

1/ LA FIN EST PROCHE

La dernière étape de ce qui a été une année remarquable pour les marchés financiers est proche.

Les traders vont entamer le dernier trimestre de 2025 avec un semi-avertissement du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, concernant les valorisations élevées des marchés boursiers, mais avec des taux qui devraient bientôt recommencer à baisser, il n'est pas sûr que les investisseurs y prêtent vraiment attention.

Après une hausse de 7% au troisième trimestre, les actions mondiales sont désormais en hausse de près de 17% depuis le début de l'année, ce qui représente 15.000 milliards de dollars en termes de liquidités. L'or et la technologie chinoise restent pour l'heure les plus grands gagnants, avec une hausse de près de 40% pour chacun d'entre eux.

Les prochains mois seront également marqués par des événements importants. La Fed pourrait de nouveau procéder à une réduction de la fourchette de ses taux d'intérêt, la Chine tiendra une assemblée plénière réunissant les principaux dirigeants du parti le mois prochain et le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping pourraient se rencontrer à un moment ou à un autre d'ici la fin de l'année.

Au programme également, les réunions du FMI et de la Banque mondiale ainsi que le sommet des Nations unies sur le climat.

2/ FAIBLESSE DE L'EMPLOI US

Les données sur l'emploi non agricole aux États-Unis sont attendues vendredi et, après un certain nombre de publications négatives, elles devraient montrer des créations de postes de 39.000 en septembre, avec un taux de chômage de 4,3%, selon un sondage Reuters.

Ces chiffres constituent l'une des données clés avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed prévue fin octobre.

Après la première réduction de taux de 2025 actée en septembre, les attentes sont élevées en ce qui concerne une nouvelle baisse. Des créations d'emplois supérieures aux attentes pourraient compromettre cette perspective mais des chiffres négatifs pourraient faire craindre des difficultés plus importantes qu'anticipé pour la plus grande économie du monde.

Bien sûr, cela suppose que les données sur l'emploi soient publiées.

Le gouvernement fédéral américain pourrait se diriger vers un arrêt partiel de ses activités si les démocrates et les républicains du Congrès ne parviennent pas à s'entendre sur le financement du gouvernement dans les prochains jours, ce qui fait craindre que les données ne soient pas dévoilées comme prévu.

3/ UN SIGNE POLITIQUE

Le début du mois d'octobre pourrait être déterminant pour la politique de la Banque du Japon.

Mercredi sera publié le rapport Tankan sur le moral des entreprises, un indicateur économique très surveillé qui a suscité une attention supplémentaire après que Junko Nakagawa, membre du conseil des gouverneurs, a qualifié l'édition de septembre d'"extrêmement importante" lors d'un discours le mois dernier.

Les marchés réfléchissent déjà à la probabilité d'une hausse en octobre, après le positionnement plus restrictif de septembre, et le timing des discours du vice-gouverneur influent Shinichi Uchida et du gouverneur Kazuo Ueda dans les deux jours suivant la publication du Tankan a donc suscité des interrogations.

Les analystes de Nomura supposent qu'ils ont été coordonnés pour préparer le marché à un biais plus restrictif, si le rapport Tankan s'avère positif. Si c'est le cas, il conviendra pour les responsables de la BoJ d'être prudents dans leur communication, le marché boursier ayant atteint des sommets historiques et les rendements des obligations d'État japonaises étant à leur plus haut niveau depuis 2008.

4/ TENDANCE "DOVISH"

La banque centrale indienne (RBI) doit rendre mercredi sa décision de politique monétaire au terme de sa première réunion depuis l'instauration par Washington de droits de douane punitifs à l'encontre de l'Inde.

Les produits indiens sont soumis aux taxes d'importation américaines les plus élevées parmi les pays asiatiques, tandis qu'une forte augmentation des frais de visa H-1B a assombri le secteur des technologies de l'information, un moteur essentiel des exportations, de l'emploi et des dépenses des ménages.

Les actions indiennes sont restées à la traîne et la roupie a récemment atteint un creux. La devise a perdu 3,5% face au dollar depuis le début de l'année, malgré la faiblesse du billet vert.

La plupart des économistes s'attendent à ce que la RBI opte pour le statu quo sur ses taux, même si certains estiment qu'une réduction de 25 points de base est possible.

5/ ACCORD OU PAS D'ACCORD ?

Un accord commercial entre les États-Unis et les pays africains éligibles - la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA) - doit expirer le 30 septembre et pour l'heure, le gouvernement américain ne s'est pas prononcé clairement sur son avenir.

Cet accord offre à plus de 30 économies africaines un marché clé pour leurs exportations, contribuant ainsi à stimuler les investissements et les créations d'emplois.

Ces derniers mois, des responsables africains se sont rendus à Washington pour réclamer la prorogation de l'accord, soulignant ainsi son importance pour des pays tels que le Kenya et l'Afrique du Sud.

Toutefois, ces efforts n'ont donné lieu à aucun engagement formel de la part des responsables américains, ce qui aggrave la situation d'une région déjà ébranlée par l'imposition de droits de douane par Donald Trump.

Le Lesotho, un bénéficiaire clé de l'AGOA, a signalé que Washington pourrait offrir une extension à court terme de l'accord. De nombreux pays de la région espèrent que le gouvernement américain le confirmera d'ici l'expiration de l'accord mardi.

