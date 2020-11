Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Paris va organiser une visioconférence humanitaire internationale pour le Liban le 2/12-sces Reuters • 26/11/2020 à 19:28









(RPT date manquante 1er para) PARIS, 26 novembre (Reuters) - La France va organiser le 2 décembre une visioconférence humanitaire internationale sur le Liban, a-t-on appris jeudi de trois sources proches de la situation. Paris souhaite que la réunion, à laquelle les Nations unies sont associées, implique des représentations politiques au plus haut niveau possible et espère qu'elle permettra de réunir une aide pour le Liban qui peine à se relever des conséquences de l'explosion qui a ravagé une partie de Beyrouth au début du mois d'août. (John Irish, version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.