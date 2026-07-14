RPT - MISE À JOUR 2-Les résultats de Citi ont dépassé les prévisions de Wall Street grâce à la bonne santé de ses activités de banque d'investissement et de transactions

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* Le chiffre d'affaires de la banque d'investissement a bondi de 44 % pour atteindre 1,55 milliard de dollars au cours du trimestre

* Le chiffre d'affaires du négoce d'actions a progressé de 45 %, tandis que celui du négoce de titres à revenu fixe a augmenté de 7 %

* Citi affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 24,8 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis dix ans, en hausse de 14 %

par Utkarsh Shetti et Tatiana Bautzer

Citigroup C.N a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre après avoir annoncé mardi son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé depuis dix ans, la banque ayant bénéficié de revenus de transactions solides sur un marché volatil et de commissions élevées dans la banque d’investissement.

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran a secoué les marchés mondiaux et entraîné de fortes fluctuations des cours du pétrole et d’autres actifs, poussant les investisseurs à rééquilibrer leurs portefeuilles et à ajuster leur exposition au risque. La volatilité des marchés contribue généralement à faire grimper les revenus de trading des grandes banques.

L’assouplissement de la réglementation sous l’administration Trump a renforcé la confiance des dirigeants dans la poursuite d’acquisitions, tandis que la ruée vers les actifs liés à l’intelligence artificielle a donné un nouvel élan à l’activité de fusions-acquisitions.

Le volume mondial des fusions-acquisitions a déjà dépassé les 3 000 milliards de dollars cette année, Citi ayant conseillé des opérations d’une valeur supérieure à 300 milliards de dollars, selon les données de Dealogic.

Citi s’est imposée comme l’un des chefs de file de l’introduction en bourse record de SpaceX, d’un montant de 75 milliards de dollars, au cours du trimestre, tout en intervenant en tant que conseiller sur d’importantes opérations de fusions-acquisitions, telles que le regroupement des activités alimentaires d’Unilever et de McCormick, d’une valeur de 44,8 milliards de dollars.

Son chiffre d’affaires issu de la banque d’investissement a bondi de 44 % au cours du trimestre, pour atteindre 1,55 milliard de dollars. Le chiffre d’affaires bancaire total a progressé de 34 % pour s’établir à 1,92 milliard de dollars, malgré une baisse des revenus liés aux prêts aux entreprises.

LES MARCHÉS: UNE LUEUR D'OPTIMISME

Les salles de marché de Wall Street ont engrangé des revenus exceptionnels grâce à la volatilité, qui s’est également étendue à un marché hautement lucratif basé sur l’intelligence artificielle, qui a vu les actions remonter en flèche cette année.

La flambée des prix du pétrole liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran a ravivé les craintes que la hausse des coûts énergétiques ne vienne compliquer les perspectives d’inflation, ce qui a conduit les investisseurs à revoir leurs prévisions concernant la trajectoire des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Les revenus de Citi sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont bondi respectivement de 45 % et 7 % par rapport à l’année précédente. Les opérations sur taux et devises ont progressé de 1 %, tandis que les autres revenus liés aux titres à revenu fixe, qui incluent les matières premières, ont augmenté de 25 %.

La banque publie ses résultats mardi, aux côtés des plus grands prêteurs américains, dont les résultats donnent un aperçu de la santé de l’économie. JPMorgan JPM.N , Goldman Sachs

GS.N , Wells Fargo WFC.N et Bank of America BAC.N ont annoncé des trimestres solides, avec une hausse des bénéfices à tous les niveaux.

UNE RÉORGANISATION EN COURS

Cette croissance des bénéfices intervient alors que la banque s’efforce d’améliorer sa rentabilité pour les années à venir. La directrice générale Jane Fraser a défini des objectifs plus ambitieux dans le cadre d’une refonte en profondeur qu’elle a menée pour alléger la structure de la banque via la cession d’activités grand public, tout en réduisant les niveaux hiérarchiques et en renforçant les fonctions de gestion des risques et de contrôle.

La banque a enregistré une hausse de 45 % de son résultat net, qui s’établit à 5 ,8 milliards de dollars , soit 3,15 dollars par action. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 2,74 dollars par action.

Le rendement des fonds propres tangibles (ROTCE) s’est établi à 13 % pour le trimestre, soit dans la fourchette haute de l’objectif de 11 % à 13 % que la banque s’est fixé pour 2027 et 2028.

Son chiffre d’affaires s’est élevé à 24,8 milliards de dollars, en hausse de 14 % par rapport à l’année précédente, dépassant également les attentes de Wall Street.

L'action Citi, qui a progressé de 20,6 % depuis le début de l'année, a surperformé ses concurrents de Wall Street, à mesure que sa restructuration prend forme. Le titre a reculé de 1,5 % mardi lors des échanges avant l'ouverture, à l'instar de ses concurrents.

DES REVENUS D'INTÉRÊTS SOLIDES

Les consommateurs américains sont restés remarquablement résilients malgré des coûts d’emprunt élevés, soutenus par un marché du travail toujours solide et une croissance des salaires, même si les habitudes de consommation se sont de plus en plus divergées, les ménages à faibles revenus étant confrontés à une hausse du coût de la vie.

Les taux d’intérêt, qui restent élevés, ont continué de soutenir les revenus d’intérêts nets des grandes banques, stimulant les rendements des prêts et autres actifs générateurs d’intérêts, tandis que la qualité du crédit est restée stable. Le chiffre d’affaires de la division des cartes de crédit a augmenté de 1 %, mais le résultat net a progressé de 12 % pour atteindre 852 millions de dollars.

Le produit net d’intérêts global de Citi, c’est-à-dire la différence entre ce qu’elle perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, a augmenté de 13 % au cours du trimestre. La banque a passé avec succès un test de résistance annuel mené le mois dernier par la Réserve fédérale, qui vise à évaluer la capacité des grandes banques américaines à résister à un ralentissement économique hypothétique, ce qui a permis à Citi de rejoindre ses concurrents dans la hausse des dividendes.

ZOOM SUR LA GESTION DE PATRIMOINE

Citi s'efforce de développer son activité de gestion de patrimoine afin d'imiter ses concurrents de Wall Street, qui s'appuient sur des revenus plus stables, issus des commissions, plutôt que sur la volatilité des opérations de trading. Bien que la division de gestion de patrimoine de Citi reste plus modeste que celles de plusieurs concurrents, la directrice générale Fraser a à plusieurs reprises écarté toute acquisition visant à réduire cet écart, affirmant que la stratégie de la banque était axée sur la croissance organique.

Cette division a généré 3,18 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours du trimestre, soit une hausse de 13 % par rapport à l’année précédente, grâce à une reprise généralisée des marchés qui a fait grimper la valeur des actifs. Elle a affiché un rendement des capitaux propres (ROTCE) de 14,4 %, un niveau qui reste toutefois nettement inférieur à celui de ses concurrents.

Les dirigeants de la banque attendent également une série de changements réglementaires plébiscités par le secteur, notamment une refonte proposée des exigences de fonds propres fondées sur les risques dans le cadre des accords de Bâle.

Ces changements pourraient libérer des milliards de dollars de fonds propres, offrant ainsi aux prêteurs une plus grande flexibilité pour augmenter les distributions aux actionnaires ou investir dans des initiatives de croissance.