RPT LEAD 2-Ryad dément la rencontre entre Benjamin Netanyahu et Mohamed ben Salmane

(Mastic titre) JERUSALEM, 23 novembre (Reuters) - Le ministre saoudien des Affaires étrangères a démenti lundi les informations selon lesquelles le prince héritier Mohamed ben Salmane a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dimanche en Arabie. "J'ai vu des articles de presse sur une prétendue réunion entre SAR le Prince héritier et des responsables israéliens lors de la récente visite (du secrétaire d'Etat américain Mike) Pompeo. Aucune réunion de ce type n'a eu lieu. Les seuls responsables présents étaient américains et saoudiens", écrit le prince Fayçal ben Farhane Al Saoud sur Twitter. La rencontre, annoncée dans un premier temps par la radio publique israélienne Kan et celle de l'armée a été confirmée par le ministre israélien de l'Education. "Le simple fait que cette réunion ait eu lieu et qu'elle ait été rendue publique, même si elle n'est confirmée qu'à moitié, est de la plus haute importance", a souligné Yohav Gallant, au micro de la radio militaire. Le chef de la diplomatie américaine s'efforce de convaincre l'Arabie saoudite de suivre l'exemple des Emirats arabes unis et de Bahreïn qui ont normalisé leurs relations avec Israël, un rapprochement en partie dicté par l'aversion des trois pays à l'encontre de Téhéran. Ryad, qui est à la pointe de la lutte contre l'influence iranienne dans la région, refuse toutefois de s'engager à son tour sur cette voie tant que les aspirations des Palestiniens à disposer de leur propre Etat n'auront pas été satisfaites. (Dan Williams; version française Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

