Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-LEAD 1-Renault-Senard espère renforcer l'alliance avec Daimler Reuters • 04/06/2020 à 11:09









* L'alliance entre Renault-Nissan et Daimler fête ses dix ans * Les projets se sont essoufflés dans le premium et les pick-ups * Travail commun notamment autour des utilitaires-sources (Actualisé avec contexte, sources, rpt avec cours) PARIS, 4 juin (Reuters) - Le constructeur automobile français Renault RENA.PA souhaite renforcer son partenariat de dix ans avec l'allemand Daimler DAIGn.DE et devrait annoncer prochainement "une étape supplémentaire" dans ce rapprochement afin d'optimiser ses synergies à un moment charnière pour le groupe au losange. "Nous travaillons ensemble déjà beaucoup (...) On va continuer et on va trouver des chemins - j'espère dans quelques semaines - pour annoncer avec Daimler une étape supplémentaire dans l'alliance", a dit Jean-Dominique Senard, président de Renault, sur BFM Business. Il n'a pas donné davantage de détails sur ce projet, précisant simplement qu'une alliance capitalistique n'était "pas nécessaire". A 11h08, le titre Renault reculait de 1,59% à 23,585 euros et celui de Daimler de 3,68% à 36,54 euros. Lancé en 2010 autour de participations croisées de 3,1%, le partenariat entre Renault-Nissan et Daimler a multiplié les premières années les projets communs dans les petits moteurs diesel et les petits véhicules (plateforme Twingo-Smart ou Kangoo-Citan). Mais le tandem a semblé récemment perdre de son élan avec l'abandon d'un programme conjoint entre Mercedes et Infiniti, la marque haut de gamme de Nissan, et l'arrêt de la version allemande d'un pick-up dérivé du Nissan NP300, à un moment où l'industrie automobile a plus que jamais besoin d'économies d'échelle. "Les équipes vont travailler notamment autour des véhicules utilitaires", a déclaré à Reuters une source proche du dossier, un projet confirmé par une seconde source. Le groupe au losange produit déjà des fourgonnettes pour Daimler et Nissan 7211.T à Maubeuge, des fourgons pour Nissan, Fiat FCHA.MI et bientôt Mitsubishi 7211.T à Sandouville, et des grands fourgons pour Nissan, Renault Trucks (Volvo VOLVb.ST ) et Opel (groupe PSA PEUP.PA ) à Batilly. L'Opel Vivaro, cousin historique du Renault Trafic, vient quant à lui de basculer sur une architecture PSA et de quitter l'usine Renault de Sandouville pour le site PSA de Sevelnord. Après avoir accusé l'an dernier sa première perte nette en dix ans, Renault a annoncé fin mai un plan drastique d'économies de plus de deux milliards d'euros sur trois ans avec notamment la restructuration de six usines en France et une réduction de presque 10% de ses effectifs mondiaux. (Sudip Kar Gupta, Myriam Rivet et Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot et Sarah White)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.