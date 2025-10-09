RPT LEAD 1-Ferrari-Les perspectives jugées décevantes éclipsent le lancement de l’Elettrica

(Actualisé avec cours de Bourse, perspectives 2023, commentaires de Citi)

Le titre Ferrari RACE.MI a chuté de 16% jeudi après que le constructeur de voitures de luxe a annoncé des objectifs financiers à long terme jugés décevants, qui ont éclipsé la présentation de sa première voiture électrique, l’Elettrica.

La chute du titre a effacé plus de 12 milliards d'euros de la capitalisation boursière de Ferrari.

Les dirigeants de l'entreprise se sont réunis au siège de Ferrari à Maranello, dans le nord de l'Italie, pour présenter le nouveau véhicule électrique, baptisé Elettrica, ainsi que les plans commerciaux du constructeur pour le reste de la décennie.

La voiture sera commercialisée l'année prochaine, mais le constructeur a précisé que les modèles à essence et hybrides resteraient au cœur de sa gamme jusqu’en 2030.

Cependant, ce sont les objectifs financiers pour la période allant jusqu'à 2030 qui ont retenu l'attention.

AMBITIONS ÉLECTRIQUES REVUES À LA BAISSE

"Les nouvelles prévisions de Ferrari pour 2030 sont inférieures aux attentes de Citi et du consensus", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

Le constructeur automobile a fixé un objectif de chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros pour 2030, en hausse par rapport à ses prévisions de 7,1 milliards d'euros pour cette année, mais un chiffre jugé moins ambitieux que ce que le marché espérait.

"Nous voulons nous assurer que nous continuons à tenir nos promesses", a déclaré Benedetto Vigna, PDG, aux analystes, en faisant référence aux objectifs.

Lors de l’événement organisé à Maranello, Ferrari a dévoilé le châssis prêt pour la production de l’Elettrica, une base de voiture intégrant un pack de batteries et des moteurs électriques, mais n’a pas encore déterminé son prix.

Ferrari a également adopté une approche moins ambitieuse en matière d'électrification.

Ferrari vise désormais une gamme 2030 composée de 40% de modèles à moteur à combustion interne (ICE) et de 40% de modèles hybrides. Il s'agit d'un changement par rapport à son plan 2022, qui prévoyait 40% de VE, 40% d'hybrides et 20% de modèles à moteur à combustion interne en 2030.

Le dévoilement du fonctionnement interne de la première voiture électrique de Ferrari marque une étape importante pour l’entreprise, dans une industrie automobile qui cherche depuis plusieurs années à passer des moteurs à combustion interne aux batteries électriques.

En dévoilant son nouveau plan stratégique à long terme à son siège de Maranello, dans le nord de l'Italie, Ferrari a annoncé qu'elle lancerait en moyenne quatre nouveaux modèles par an entre 2026 et 2030, maintenant ainsi le rythme régulier qui lui a permis de stimuler l’intérêt de ses clients fortunés et d’élargir sa base de clientèle.

L’Elettrica, dotée de 1.000 chevaux, pouvant accueillir quatre passagers et équipée de quatre portes ou plus, vient compléter les modèles traditionnels à essence et les modèles hybrides plus récents de Ferrari.

DE NOUVEAUX MAGASINS "LIFESTYLE

Tous les composants stratégiques des VE, y compris les batteries haute tension, les essieux électriques et les onduleurs, sont développés et produits en interne dans la nouvelle usine "e-building" de Ferrari à Maranello, a indiqué l'entreprise.

Des sources ont indiqué à Reuters en début d'année que Ferrari ne prévoyait pas de lancer un second véhicule électrique avant 2028, citant une faible demande pour les voitures de luxe électriques à haute performance.

La base de clients actifs de Ferrari a augmenté d’environ 20% depuis 2022, atteignant 90.000, ont indiqué des sources. Pour renforcer l’engagement, le constructeur prévoit d’ouvrir de nouveaux centres "Tailor Made" (sur mesure) à Tokyo et à Los Angeles en 2027, permettant aux clients d’ajouter des touches personnalisées à leurs véhicules.

Ferrari a réaffirmé l’expansion de sa stratégie "lifestyle", prévoyant l’ouverture de magasins phares à Londres et à New York en 2026, ainsi qu’une offre élargie de produits de luxe et d’expériences pour ses propriétaires et fans.

(Reportage Giulio Piovaccari à Maranello, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)