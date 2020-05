Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Le bilan de l'épidémie de coronavirus approche des 90.000 morts aux USA - CDC Reuters • 18/05/2020 à 21:46









(RPT avec mots-clefs manquants) BANGALORE, 18 mai (Reuters) - Les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) ont annoncé lundi 698 décès supplémentaires liés au coronavirus, portant le nombre total à 89.407 morts depuis le début de l'épidémie. Les CDC font par ailleurs état de 13.284 nouvelles contaminations au SARS-CoV-2, soit un total de 1.480.349 cas. Les statistiques quotidiennes des CDC sont arrêtées à partir de données obtenues la veille et diffèrent donc des bilans communiqués Etat par Etat. Un décompte effectué par Reuters sur la base de ces bilans locaux indique que le cap du million et demi de personnes contaminées depuis le début de l'épidémie a été franchi lundi. (Manojna Maddipatla version française Henri-Pierre André)

