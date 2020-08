Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-La Turquie annonce des manoeuvres militaires en Méditerranée orientale Reuters • 27/08/2020 à 12:28









(RPT mastic) ISTANBUL, 27 août (Reuters) - La Turquie a annoncé jeudi son intention de procéder à des exercices militaires en Méditerranée orientale les 1er et 2 septembre, au risque d'alimenter les tensions avec Athènes et ses partenaires européens. Grèce, France et Italie ont entamé mercredi des manoeuvres dans ce secteur. Les tensions entre Athènes et Ankara se sont accentuées depuis que la Turquie a lancé ce mois-ci une campagne de prospection pétrolière dans zone contestée de Méditerranée orientale riche en hydrocarbures. La Grèce juge cette initiative illégale pour des raisons de souveraineté. La marine turque a émis jeudi un message de navigation (Navtex) indiquant qu'elle organiserait ses exercices de tirs au large d'Iskenderun, au nord-est de Chypre. Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Hami Aksoy, a jugé que ce déploiement constituait une infraction aux traités sur le contrôle et l'administration de Chypre. L'île de Méditerranée orientale est divisée depuis l'invasion de son tiers nord par l'armée turque en 1974, les Chypriotes grecs vivant principalement dans le sud et les Chypriotes turcs dans le nord. Pour Hami Aksoy, l'attitude de la France accentue les tensions dans la région. (Daren Butler; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.