RPT--La BCE doit envisager de reformuler son objectif d'inflation-Villeroy

(Répétition citation §7) PARIS, 25 septembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit envisager de reformuler son objectif d'inflation dans le cadre de la révision du cadre de sa politique monétaire, a estimé vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. La BCE s'efforce actuellement de porter l'inflation à moyen terme à un taux "inférieur à, mais proche de 2%" mais elle n'est pas parvenue à la faire remonter à ce niveau depuis plusieurs années malgré des injections massives de liquidités dans l'économie. L'objectif, a expliqué François Villeroy de Galhau, est "symétrique" en ce sens qu'il ne s'agit pas d'un plafond et que la BCE peut donc tolérer un dépassement pendant un certain temps sans resserrer sa politique. "Le Conseil des gouverneurs a souvent réaffirmé son engagement en faveur de la symétrie. Nous devons néanmoins vérifier si la formulation actuelle entretient un doute", a dit le gouverneur de la Banque de France dans un discours prononcé à l'occasion du Forum officiel des institutions monétaires et financières. La BCE doit non seulement réfléchir à la formulation précise de son objectif mais elle doit aussi réexaminer sa définition de l'inflation en y incluant les logements occupés par leurs propriétaires, comme le fait la Réserve fédérale américaine, a-t-il précisé. La Fed a dévoilé le mois dernier une nouvelle stratégie de politique monétaire incluant un objectif d'inflation moyenne, qui implique qu'elle puisse laisser l'inflation dépasser son objectif afin de compenser des périodes de faible hausse des prix. "Si nécessaire, la BCE dispose d'une grande marge de manoeuvre", a ajouté François Villeroy de Galhau. (Leigh Thomas, édité par Jean-Philippe Lefief et Marc Angrand)

