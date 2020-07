Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-IAG veut lever €2,75 mds auprès de ses actionnaires Reuters • 31/07/2020 à 10:53









(Rpt titre) LONDRES, 31 juillet (Reuters) - Le groupe de transport aérien IAG ICAG.L , maison-mère de British Airways, a déclaré vendredi prévoir de lever 2,75 milliards d'euros auprès de ses actionnaires afin de renforcer ses liquidités et de faire face à l'effondrement du trafic aérien dont la reprise pourrait ne pas se faire sentir avant 2023. Ce plan de financement, soutenu par le premier actionnaire du groupe Qatar Airways, viendrait en soutien des 8,1 milliards d'euros de trésorerie dont disposait IAG à la fin juin et lui permettrait de traverser la crise aérienne provoquée par la pandémie liée au coronavirus. "Nous croyons fermement que le moment est venu de nous tourner vers l'avenir et de renforcer la position financière et stratégique d'IAG", a déclaré le directeur général Willie Walsh dans un communiqué. (Blandine Henault, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe -7.35%