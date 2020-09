Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Fosun relance la marque Thomas Cook comme agence de voyages en ligne Reuters • 16/09/2020 à 09:38









(Répétition technique, texte sans changement) LONDRES, 16 septembre (Reuters) - Thomas Cook a fait son grand retour mercredi en tant qu'agence de voyages en ligne, un an après que la mise en liquidation judiciaire de la société britannique a forcé les autorités à rapatrier des centaines de milliers de voyageurs à travers le monde. Déjà propriétaire du Club Med, le géant chinois Fosun Tourism Group 1992.HK , qui a pris le contrôle des activités de voyagiste de Thomas Cook en novembre, a déclaré qu'il relançait la marque pour proposer des vacances en ligne. Créée en 1841, la plus vieille agence de voyage de la planète avait fait faillite en septembre 2019. La nouvelle plateforme Thomas Cook vendra notamment des séjours à destination de l'Italie, de la Grèce et de la Turquie, a annoncé l'entreprise dans un communiqué mercredi. Alors que la pandémie de coronavirus a violemment impacté l'industrie du voyage, mettant à genoux de nombreuses compagnies aériennes et sociétés de tourisme comme TUI Group TUIGn.DE , le moment choisi pour le lancement de l'agence en ligne pourrait faire froncer bien des sourcils. Alan French, directeur général de la filiale britannique de Thomas Cook, a affirmé que Fosun avait une vision à long terme de la mise en ligne du voyagiste. "Notre nouvelle entreprise combinera un service client fantastique basé au Royaume-Uni avec un modèle de fonctionnement actuel protégé par Atol, et le soutien d'une organisation multimilliardaire", a-t-il commenté. Atol est un programme de l'Autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni visant à protéger financièrement les personnes qui ont acheté des voyages à forfait et des vols auprès d'un voyagiste membre. Fosun a déclaré que la renaissance de Thomas Cook en Grande-Bretagne soutiendrait également la croissance de la marque en Chine. (Sarah Young; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

