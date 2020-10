Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Donald Trump condamne tous les groupes suprémacistes blancs Reuters • 02/10/2020 à 07:49









(Répétition avec mots-clés) WASHINGTON, 2 octobre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a condamné jeudi tous les groupes suprémacistes blancs, dont les "Proud Boys", un groupe d'extrême droite. Ces déclarations interviennent après son commentaire lors du débat présidentiel de mardi qui avait été considéré comme un encouragement pour le groupe. "Je condamne tous les suprémacistes blancs, je condamne les Proud Boys. Je ne sais pas grand chose à leur sujet mais je les condamne", a déclaré Donald Trump lors d'une interview à Fox News. (Jeff Mason et Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)

