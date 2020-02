Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Coronavirus-Valeo prolonge la fermeture de ses trois sites à Wuhan Reuters • 31/01/2020 à 12:09









(Dernier paragraphe "devaient" et non "devraient") PARIS, 31 janvier (Reuters) - Valeo VLOF.PA a annoncé vendredi prolonger de dix jours la durée de fermeture de ses sites situés à Wuhan, en Chine, conformément aux préconisations des autorités chinoises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. "Valeo suit les directives des autorités chinoises, lesquelles ont décidé de proroger le délai dans la province du Hubei. L'activité reprendra au plus tôt le 14 février", a dit un porte-parole de l'équipementier automobile à Reuters. Les trois sites de Valeo - deux usines et un centre de Recherche & Développement employant en tout 1.900 personnes - devaient théoriquement rouvrir lundi prochain, le 3 février, après les vacances du Nouvel an chinois. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -1.07%