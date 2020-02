Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Coronavirus-Un hôtel aux Canaries confiné-presse Reuters • 25/02/2020 à 11:14









MADRID, 25 février (Reuters) - Un hôtel situé dans les îles espagnoles des Canaries a été placé mardi en isolement après qu'un cas de coronavirus a été détecté la veille, rapporte mardi le quotidien El Pais. Le journal, qui cite des sources policières, indique qu'un millier de touristes séjournent dans un hôtel à Adeje, dans le sud de Tenerife. L'établissement hébergeait un touriste italien qui a été admis dans un hôpital de l'île après avoir été testé positif au coronavirus lundi, dit El Pais. Les autorités espagnoles de santé n'étaient pas en mesure dans l'immédiat de confirmer auprès de Reuters le confinement de l'hôtel mais elles ont indiqué que des centaines de touristes ainsi que le personnel de l'hôtel étaient soumis à des examens. "Nous examinons les personnes qui ont été en contact avec le patient, y compris celles qui se trouvent dans l'hôtel", a déclaré une porte-parole du département de la santé des îles Canaries. (Inti Landauro et Emma Pinedo, Blandine Henault pour la version française, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.