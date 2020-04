Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Coronavirus-L'Iran enregistre la plus faible hausse de décès en plus d'un mois Reuters • 18/04/2020 à 21:45









(Répétition du titre) DUBAI, 18 avril (Reuters) - L'Iran a autorisé certains magasins de la capitale Téhéran à rouvrir ce samedi alors que le nombre de décès supplémentaires provoqué par le nouveau coronavirus sur les dernières 24 heures est tombé à 73, soit le total le plus bas depuis plus d'un mois. Avec cette augmentation, la plus faible depuis le 12 mars, l'Iran déplore désormais 5.031 décès liés à la maladie, devenant le septième pays à franchir la barre des 5.000 morts après les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et la Belgique. Ces sept pays représentent quelque 80% du nombre total de morts dans le monde, actuellement supérieur à 158.000. Selon la télévision publique iranienne, les lieux considérés comme présentant de faibles risques - magasins, usines et ateliers - ont repris leur activité à Téhéran et ce une semaine après que ceci avait été autorisé pour le reste du pays. Le porte-parole du ministère de la Santé a souligné que cela faisait cinq jours de suite que l'augmentation quotidienne des décès était inférieure à 100. Le nombre total de cas confirmés de contamination dans le pays s'élève quant à lui à 80.868, soit une hausse de 1.374 en 24 heures. Mais, pour la première fois depuis le début de l'épidémie, l'Iran n'est plus le pays présentant le plus grand nombre au Moyen-Orient, la Turquie en comptant désormais plus que son voisin. L8N2C60JT Selon un rapport du Parlement iranien publié cette semaine, le nombre de décès serait toutefois beaucoup plus important et le nombre de cas de contaminations de "huit à dix fois" supérieur aux chiffres officiels. (Bureau de Dubaï, version française Benoît Van Overstraeten)

